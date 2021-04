Covid: Piemonte in zona gialla, incognita maltempo sulla ripresa

La provincia di Cuneo dovrà attendere fino a giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in zona arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali

Torna in zona gialla il Piemonte a eccezione della provincia di Cuneo che deve attendere fino a giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali. Riaprono bar e ristoranti, anche se per ora solo all'aperto, con il maltempo di oggi che non aiuta. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

A Torino torna il rito della colazione

Per quanto riguarda Torino, in città è una mattina diversa dalle altre. Nei dehors dei bar tornano i clienti con cornetto e cappuccino. "Il mio rito mattutino che mi mancava terribilmente", dice un uomo prima di immergete il croissant nella tazza. Poche, ma precise regole: visite contingentate per le mostre, cinema e teatro con posti a sedere alternati. Per quanto riguarda i ristoranti apertura a pranzo e a cena, ma solo all'aperto e fino alle 22. "Abbiamo già avuto le prime prenotazioni da giorni - spiegano in una pizzeria di via Verdi, dove si stanno preparando i tavoli - i posti sono dimezzati visto che si può stare solo fuori, ma per noi è comunque un inizio. C'è da dire che con l'arrivo del caldo solitamente lavoriamo più all'aperto. Il problema resta il coprifuoco che ci costringe a chiudere molto prima del solito". L'unico timore dei ristoratori oggi è il tempo appunto.

Liceali Torino in classe: "Non vedevamo l'ora"

Invece, c'è soddisfazione tra gli studenti del liceo Gioberti, nel centro di Torino, che questa mattina sono tornati a seguire le lezioni in presenza. Un ritorno al 70%, con ingressi scaglionati di 15 minuti. Tutti in presenza gli studenti dei primi due anni, gli ultimi due anni sono invece al 50% a rotazione, una settimana in classe e una in Dad: "Non vedevamo l'ora, speriamo sia la volta buona". Più affollati i mezzi pubblici e le fermate, anche il traffico di auto sembra aumentato, ma non si notano situazioni di affollamento come quelle viste nelle vie del centro e nelle aree verdi durante il weekend.