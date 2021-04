Moncalieri, in casa crack e marijuana: arrestati coniugi

Nell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di crack e 10 di marijuana, già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente

Il via vai di persone dal loro appartamento a Moncalieri, nell'hinterland di Torino, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Marito e moglie, una 46enne italiana e un 38enne senegalese, sono stati arrestati nell'ambito dei controlli del territorio disposti per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Nell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di crack e 10 di marijuana, già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La coppia è ora in carcere.