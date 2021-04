Vaccini anti-covid, due nuovi hub nel Vercellese: uno in discoteca

I locali della discoteca 'Il Globo' saranno utilizzati, a partire da maggio, come riferimento per la popolazione di tutto l'hinterland vercellese

Due nuovi hub per la campagna vaccinale anti Covid sono stati messi a disposizione da privati nel Vercellese. A Borgo Vercelli, grazie alla collaborazione tra Ascom e Asl, e il sostegno di Biverbanca, la maxi discoteca 'Il Globo' aprirà le sue porte da maggio con nove postazioni per le somministrazioni e mille dosi al giorno. I locali saranno utilizzati come riferimento per la popolazione di tutto l'hinterland vercellese. Ascom, oltre ad aver allestito la discoteca, ha messo a disposizione il proprio personale amministrativo per supportare i medici e infermieri dell'Asl nelle somministrazioni. "Con i sindaci di Vercelli e Borgo Vercelli abbiamo fatto gioco di squadra - sottolinea il presidente Antonio Bisceglia - e reso possibile questo importante traguardo".

La Sambonet invece, storica fabbrica di posate fondata a Vercelli nel 1856 e ora con sede ad Orfengo (Novara), ha risposto all'appello di Confindustria rendendo disponibile la sede situata sul confine tra Vercellese e Novarese per la somministrazione dei vaccini. "Desideriamo farci parte attiva dando il nostro contributo per velocizzare la campagna" dichiara Franco Fiorenzo Coppo, amministratore unico di Sambonet Paderno Industrie.