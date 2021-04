Trattore in una scarpata, morto agricoltore nel Pinerolese

L'incidente è accaduto in via San Vincenzo, lungo la strada per la località Montoso

Un agricoltore di 58 anni è morto questa mattina a Bibiana, nel Pinerolese, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'incidente è accaduto in via San Vincenzo, lungo la strada per la località Montoso. Da una prima ricostruzione, sembra che il mezzo sia finito in una scarpata, ribaltandosi più volte prima di arrestarsi una trentina di metri a valle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e al 118.