Covid, in Piemonte 1.464 nuovi casi su 24.993 tamponi

Sono 1.464 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), pari al 5,9% dei 24.993 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 557 (38%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 46 decessi, di cui tre verificatisi oggi, e 2.114 guariti. In lieve incremento le terapie intensive, dove i ricoverati sono 280 (più 3), mentre i ricoverati negli altri reparti, ancora in calo, sono 2.568 (meno 98). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284, mentre gli attualmente positivi sono 19.132. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 341.981 positivi, 11.085 decessi e 311.764 guariti.