Covid, in Piemonte 1.026 contagi su 20.188 tamponi processati

Sono 1.026 in Piemonte i nuovi casi positivi al Covid-19 riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione, con un'incidenza del 5,1% rispetto ai 20.188 tamponi diagnostici processati. La quota di asintomatici è del 45,8%. In terapia intensiva si registrano quattro ricoveri in meno rispetto al giorno precedente con un totale di 277 pazienti, negli altri reparti, invece, le persone ricoverate sono 2.666. Superato le 11mila vittime da inizio pandemia con 48 nuovi decessi, mentre scende sotto 20mila il numero degli attualmente positivi che sono 19.828. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.885, i guariti 1.914.