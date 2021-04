Rivarolo Canavese, tre persone arrestate per spaccio di droga

All'interno di un alloggio i poliziotti hanno recuperato più di 80 grammi di cocaina in fase di confezionamento. Oltre a un bilancino di precisione, gli agenti hanno anche sequestrato 600 euro in contanti

La polizia di Ivrea ha arrestato tre persone per spaccio di droga a Rivarolo Canavese. Sono un italiano di 68 anni, già ai domiciliari dal novembre scorso per reati in materia di stupefacenti, una cittadina romena di 28 anni e una quarantunenne ceca. All'interno di un alloggio i poliziotti hanno recuperato più di 80 grammi di cocaina in fase di confezionamento. Oltre a un bilancino di precisione, gli agenti hanno anche sequestrato 600 euro in contanti.