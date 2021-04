Alessandria, precipita da quarto piano mentre vernicia: muore 70enne

La donna stava verniciando la ringhiera di casa in un palazzo in cui si stavano portando a termine interventi di manutenzione sulla facciata

Una donna di 70 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un condominio mentre stava verniciando la ringhiera della sua abitazione ad Alessandria. L'incidente, confermato dai carabinieri, è avvenuto in via Don Giovine, in un palazzo in cui si stavano portando a termine interventi di manutenzione sulla facciata. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti il 118 e la Polizia Municipale.