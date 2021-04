Covid, a Torino ristoratori e partite Iva bloccano la tangenziale

Non si placano le proteste contro le norme anti Covid da parte di ristoratori e titolari di partita Iva, che oggi, con una trentina di auto, hanno bloccato il traffico sulla tangenziale di Torino, in direzione sud all'altezza dello svincolo della Statale 24 a Collegno. "Vogliamo chiarezza e tornare a lavorare la sera", spiega un portavoce degli organizzatori della protesta. I manifestanti usciti allo svincolo del Sito Interporto, hanno quindi invertito la marcia, viaggiando in direzione nord e fermandosi prima dello svincolo Allamano, a Rivoli. La manifestazione è poi proseguite fino a un autogrill. Grossi i disagi per la circolazione. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)