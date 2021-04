Covid, in Piemonte 687 nuovi contagi su 11.253 tamponi

Il tasso di incidenza è pari al 6,1%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 283, quelle negli altri reparti 3.045 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 18.256

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 687 nuovi contagi a fronte di 11.253 tamponi diagnostici processati, il tasso di incidenza è pari al 6,1%. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 283, cinque in meno rispetto al giorno precedente, quelle negli altri reparti 3.045, mentre i decessi sono 33 e i nuovi guariti 1.666. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.256. Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 10.960 morti positivi al Covid, 338.503 casi di positività, 305.959 guariti.