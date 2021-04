Novara, accoltellato al petto durante lite: grave 35enne

È accaduto in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Sant'Antonio per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine

Sono gravi le condizioni di un uomo di 35 anni di origini straniere accoltellato ieri sera a Novara. È accaduto in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Sant'Antonio per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Ferito al torace da un'unica coltellata, forse nel corso di una lite, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.