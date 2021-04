Covid Torino, primo sabato in zona arancione: folla in centro

Via Roma e via Lagrange le più frequentate. Approfittando della schiarita di oggi, dopo il freddo e la pioggia, diversi torinesi hanno colto l'occasione per un caffè d'asporto seduti sulle panchine di piazza San Carlo

Primo sabato in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e le persone tornano ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura c'era chi faceva la fila fuori dai negozi, via Roma e via Lagrange le più frequentate. Approfittando della schiarita di oggi, dopo il freddo e la pioggia, diversi torinesi ne hanno approfittato per un caffè d'asporto seduti sulle panchine di piazza San Carlo. Un lento ritorno alla normalità, in attesa delle riaperture annunciate ieri dal premier Draghi, con i negozi che offrono ai clienti sconti e promozioni per rifarsi della chiusura delle ultime settimane. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)