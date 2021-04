Incidente a Torino, scontro tra un’auto e un bus: un ferito grave

Il sinistro è avvenuto questa mattina in corso Siracusa, all’angolo con via Guglielminetti. L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato estratto dalla vettura e trasportato all'ospedale Cto. Non è in pericolo di vita. Illesi il conducente dell’autobus e i passeggeri a bordo

Incidente questa mattina a Torino. Un bus Gtt della linea 72 si è scontrato con una Fiat Panda in corso Siracusa, all’angolo con via Guglielminetti. L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato estratto dalla vettura e trasportato all'ospedale Cto in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Illesi, invece, il conducente dell’autobus e i passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.