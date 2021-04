Covid Piemonte: 636 positivi su oltre 13mila tamponi

Tredici i morti registrati quest’oggi. Calano i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano negli altri reparti

Sono 636 oggi i casi di positività al Covid riportati nel bollettino di crisi della Regione Piemonte, con un tasso del 4,7% rispetto ai 13.583 tamponi diagnostici processati (7.716 antigenici); la quota di asintomatici è del 43,6%. Tredici i morti (4 registrati oggi), calo di 3 ricoverati in terapia intensiva (in totale 317), aumento di 27 negli altri reparti (3.633) Le persone in isolamento domiciliare sono 23.711, gli attualmente positivi 27.661, i guariti +1.317 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).