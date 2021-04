Rubano cellulare ad automobilista, due arresti a Torino

Arrestati dalla polizia per furto due algerini, di 50 e 29 anni, autori, con un terzo complice non identificato, di aver rubato un cellulare in corso Vittorio Emanuele II, a Torino.

La vicenda

Mentre stava caricando il baule dell'auto, la vittima è stata avvicinata dai tre, che hanno aperto la portiera e rovistato all'interno della vettura. Poi, dopo aver messo in fuga il gruppo, si è accorto di essere stato derubato. Il ladro 50enne è stato bloccato dagli agenti sotto i portici di Porta Nuova, mentre, grazie alla descrizione della vittima, il 29enne, che si era rasato il capelli per non farsi riconoscere, è stato fermato e denunciato alcuni giorni dopo.