Incidenti sul lavoro, morto operaio caduto da tetto capannone a Biella

L'uomo, 39 anni, è deceduto dopo 15 giorni di ricovero in Rianimazione al Cto di Torino, dove era stato trasportato in elisoccorso

E' morto dopo 15 giorni di ricovero in Rianimazione, al Cto di Torino, Roberto Laudani, 39 anni, l'operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 27 marzo a Castelletto Cervo (Biella). L'uomo era caduto dal tetto di un capannone industriale, da un'altezza di circa cinque metri, dove stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed era stato trasportato in elisoccorso al Cto in codice rosso a causa di un grave trauma cranico. Martedì era stata dichiarata la morte celebrale. L'operaio era padre di due figli. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta dello Spresal.