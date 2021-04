Covid, il Piemonte passa in zona arancione

In giornata il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà l’ordinanza che sancirà il cambio di colore Condividi:

Da lunedì 12 aprile il Piemonte passerà in zona arancione. In giornata il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti l’ordinanza che sancisce il cambio di colore per la regione insieme a Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana. In Piemonte, su 29.218 tamponi processati, di cui 15.753 antigenici, oggi si registrano 1.798 nuovi contagi, con un rapporto tra test e positivi pari al 6,2%. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)

Cirio: “Ora c’è una luce in fondo al tunnel” leggi anche Covid, in Piemonte 1.798 nuovi casi su 29.218 tamponi "Oggi negli ospedali piemontesi abbiamo 97 persone in meno rispetto a ieri nelle terapie ordinarie e 17 nelle intensive. Dati che ci fanno dire che la luce in fondo al tunnel c’è”, ha dichiarato in giornata il presidente Alberto Cirio, in attesa dell’ufficilaità del cambio di colore. Per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il passaggio in zona arancione è “un passaggio significativo”, che “ha un impatto importante. Penso ad esempio a banchi extra alimentari o alla scuola”, ha detto in diretta social.