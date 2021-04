Covid, Piemonte verso l'arancione: cambio di zona da martedì

Benché manchi ancora l'ufficialità, sembra ormai certo il cambio da martedì di colorazione, che vuol dire negozi di nuovo aperti - parrucchieri ed estetisti compresi - e scuole in presenza anche per seconda e terza media

C'è anche il Piemonte tra le regioni che dalla prossima settimana tornano in arancione sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. La "fiducia" del governatore Alberto Cirio è stata ripagata: benché manchi ancora l'ufficialità, sembra ormai certo il cambio da martedì di colorazione, che vuol dire negozi di nuovo aperti - parrucchieri ed estetisti compresi - e scuole in presenza anche per seconda e terza media, mentre per le Superiori le lezioni in classe riguarderanno il 50% degli studenti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le parole del ministro Speranza

"Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all'arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.