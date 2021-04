Torino, novantenne trovato morto in casa: ipotesi omicidio

Un uomo di 90 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Tripoli a Torino, nel quartiere torinese di Santa Rita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, l'anziano sarebbe stato colpito con un coltello da cucina. La casa non sembra essere a soqquadro.

Ipotesi omicidio

I carabinieri sono intervenuti in seguito ad alcune chiamate al 112, che segnalavano urla provenienti dall'abitazione dell'uomo. Quest'ultimo non era sposato e abitava da solo, al quinto piano dello stabile. I primi accertamenti dei militari del nucleo investigativo del Comando di Torino, effettuati insieme al medico legale incaricato dalla procura, sembrano confermare che l'anziano sia stato accoltellato. Sul posto anche il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Francesco Rizzo.