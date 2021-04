Torino, falso made in Italy: sequestrati 15 milioni di prodotti

La merce, con un valore stimato di circa 25 milioni di euro, era realizzata e importata da Cina, Turchia, Polonia e Pakistan. Otto gli importatori denunciati per frode in commercio e falsa indicazione di origine qualitativa

Prodotti e importati da Cina, Turchia, Polonia e Pakistan, riportavano sull'etichetta la falsa dicitura 'Made in Italy', sono oltre 15 milioni i prodotti, tra accessori d'abbigliamento e articoli per la casa, per un valore stimato di circa 25 milioni di euro che sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Torino. Otto gli importatori, italiani e cinesi, denunciati per frode in commercio e falsa indicazione di origine qualitativa e che dovranno rispondere anche delle violazioni amministrative previste dalla normativa di settore a tutela del Made In Italy.

L'inchiesta

Avviata nelle scorse settimane con l'individuazione dei prodotti sugli scaffali della grande distribuzione, l'operazione ha permesso alle fiamme gialle di ricostruire l'intera filiera distributiva, ramificata su buona parte del territorio nazionale. La merce, una volta importata, veniva etichettata nei magazzini aziendali con i simboli tipici dell'italianità, di modo da indurre in errore gli acquirenti sulla reale origine della stessa. Torino, Roma, Brescia, Treviso, Bari, Firenze e Lecce le province interessate dall'intervento dei militari, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.