Spaccata con un tombino in un bar, due arresti a Torino

Sono stati incastrati dalle telecamere di sorveglianza della zona gli autori della spaccata in un bar di via Monfalcone, a Torino. SI tratta di due pregiudicati di origini romene di 30 e 34 anni, alle spalle numerosi precedenti per ricettazione, furto e spaccio. Arrestati per furto pluriaggravato in concorso dalla polizia, le indagini ora proseguono per stabilire se siano responsabili anche di altre spaccate.

Gli altri colpi

Sono diversi, infatti, i colpi messi a segno nelle ultime settimane nel capoluogo piemontese utilizzando un tombino per infrangere la vetrata degli esercizi commerciali derubati.