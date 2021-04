Torino, cinque cuccioli di cinghiale tra le famiglie al parco San Vito

Alcuni residenti hanno allertato il servizio faunistico regionale che provvederà a trasferire gli animali in un luogo più adatto a loro

Da qualche giorno nel parco San Vito a Torino vivono cinque cuccioli di cinghiale rimasti orfani, pare, dopo che la madre è stata abbattuta da alcuni cacciatori. Lo riporta La Stampa. I piccoli sono molto socievoli e non temono la vicinanza dell'uomo, tanto che ieri hanno fatto compagnia alle numerose famiglie che hanno scelto il parco per trascorrere il lunedì di Pasquetta. Alcuni residenti comunque hanno allertato il servizio faunistico regionale che provvederà a trasferire gli animali in un luogo più adatto a loro.