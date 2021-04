Orbassano, scappa dopo alt dei carabinieri: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per resistenza dai carabinieri di Orbassano, in provincia di Torino, con l'accusa di non essersi fermato all'alt dei militari durante un posto di controllo sulla strada Gerbido. Quando l'uomo di origini marocchine non si è fermato, è scattato l'inseguimento che è terminato a Rivalta dove il 30enne ha abbandonato la vettura e si è messo a correre per i campi. È stato bloccato dopo una violenta colluttazione con i carabinieri.