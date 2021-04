Droga, spacciatore tradito dalle chat: 34enne arrestato nel Torinese

L'uomo è stato fermato ad Avigliana, in bassa Valle di Susa. Nell'auto sono stati ritrovati una ventina di grammi di hashish, mentre in casa i poliziotti hanno scoperto 210 grammi di hashish e 25 di marijuana, oltre al necessario per il confezionamento delle dosi

Un 34enne è stato arrestato dalla polizia ad Avigliana (Torino), in bassa Valle di Susa, per detenzione di sostanza stupefacente, a tradirlo sono state le chat nel suo telefonino. Nell'auto dell'uomo sono stati ritrovati una ventina di grammi di hashish, mentre in casa, in un mobile della mansarda, i poliziotti hanno scoperto 210 grammi di hashish e 25 di marijuana, oltre al necessario per il confezionamento delle dosi.