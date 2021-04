Covid Piemonte: 804 casi su oltre 8mila tamponi

Sono 804 in Piemonte le nuove positività al Covid-19 (di cui 52 emerse dopo test antigenico), pari al 9,9% degli 8.158 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 267 (33,2%). Lo comunica la Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 322.190. Calano il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-5, per un totale di 365) mentre crescono i ricoveri in altri reparti (+14 per un totale di 3.851). I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono 13. Nessuno si è verificato oggi. Il totale è ora di 10.463 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).