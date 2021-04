Incendio in un’azienda edile, danneggiato capannone nel Torinese

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio nel cortile dell'azienda 'edile Eoltre' di via Circonvallazione a Feletto, nel Torinese. Numerose le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme, che hanno coinvolto materiali plastici dai quali si è sprigionata una densa nuvola di fumo nero. Il pronto intervento dei pompieri ha limitato l'estensione del rogo, che ha comunque lievemente danneggiato lo stabilimento vicino. L'allarme è rientrato nel giro di un paio d'ore. I carabinieri di Rivarolo stanno ora effettuando accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.