Torino, maltrattamenti in famiglia: arrestato marito violento

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nel Torinese. I militari sono intervenuti perché chiamati dai vicini di casa preoccupati dalle grida che provenivano dall'alloggio accanto. L'uomo aveva aggredito la moglie che ha riportato ferite guaribili in alcuni giorni. Ai militari la donna ha raccontato di aver subito violenze per mesi. Il 27enne si trova ora ai domiciliari.