Torino, senza soldi aggredisce il tassista: denunciato

Prima ha cercato di pagare il tassista con il bancomat per il reddito di cittadinanza esaurito, poi lo ha aggredito. È quanto accaduto in corso Giulio Cesare a Torino, dove un uomo di 40 anni è stato denunciato per lesioni, interruzione di pubblico servizio e insolvenza fraudolenta. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Madonna di Campagna, che hanno sedato la lite scoppiata tra il conducente e il suo cliente. Quest’ultimo, in evidente stato di ubriachezza, ha preso a pugni il tassista a fine corsa, iniziata ad Alpignano, appena gli è stato detto che il bancomat era stato rifiutato.