Covid, in Piemonte riduzione dei casi dopo 5 settimane

Per la prima volta, dopo cinque settimane di dati in crescita, si registra in Piemonte una riduzione, seppur lieve, dei casi segnalati positivi al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). E' quanto emerge, riferiscono fonti della Regione, dal pre-report settimanale del Ministero della Salute. Anche la percentuale di positività dei tamponi si riduce lievemente (da 14.2% a 13.8%). In crescita il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali, che passa da 55% a 59% per le terapie intensive e da 61% a 66% per i posti letto di area medica. L'Rt puntuale scende a 0.96 (era 1.17) e l'Rt medio 0.98 (era 1.16). L'incidenza resta superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.