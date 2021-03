Alessandria, finisce in un fosso con auto rubata e scappa: ricercato

Un pregiudicato per rapina e sequestro di persona è in fuga in provincia di Alessandria. Si tratta di un 36enne di origini marocchine che è stato controllato dalla polizia locale questa mattina, a Casal Cermelli, per la violazione delle norme anti Covid. Salito su un autobus, in direzione Predosa (Alessandria), ha rubato la giacca all'autista, è sceso dal mezzo, ha cercato di rapinare un passante e poi ha rubato un'auto con cui è finito in un fosso. Quindi è fuggito a piedi. Sono sulle sue tracce i carabinieri e la polizia municipale di Casal Cermelli.