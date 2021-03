In manette un 72enne. Nella sua auto i militari hanno rivenuto una mazza in ferro e due taglierini

Multato per essere passato col rosso, ha dato un pugno a un carabiniere. Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Torino, e si trova ora ai domiciliari, per avere aggredito un militare, che gli aveva contestato l'inflazione a un incrocio di corso Svizzera. Nella sua auto i carabinieri hanno rivenuto una mazza in ferro e due taglierini.