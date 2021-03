Ruba il portafogli a un anziano, 26enne arrestato a Ciriè

Il giovane aveva finto di regalare una cassa con della frutta alla sua vittima in modo da distrarla e commettere il furto, ma è stato notato e bloccato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Ciriè, nel Torinese, un ragazzo di 26 anni dopo averlo sorpreso a sfilare il portafogli a un anziano di 84 anni. Il giovane, di origini napoletane, aveva finto di regalare una cassa con della frutta alla sua vittima in modo da distrarla e commettere il furto. Tuttavia, i militari dell’Arma, impegnati in controlli territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati predatori, hanno notato il raggiro e bloccato il 26enne, che si era già impadronito di una banconota da 20 euro, poi restituita all’anziano.