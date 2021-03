Covid, in Piemonte 1.504 nuovi contagi su 14.197 tamponi

Il rapporto tra test effettuati e casi positivi è pari al 10.6%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 364, mentre quelle negli altri reparti sono 3.837

Oggi in Piemonte i nuovi contagi sono 1.504 a fronte di 14.197 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è pari al 10.6%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 364, mentre quelle negli altri reparti sono 3.837, con un incremento di 61 pazienti rispetto il giorno precedente. Le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 31.584, gli attualmente positivi 35.785, i nuovi guariti sono 1.276 e i decessi 18.