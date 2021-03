Torino, 41enne ustionato da una stufa: ricoverato in ospedale

È successo intorno alle 13.30 di oggi a Cimapiasole, frazione di Forno Canavese. L’uomo ha riportato ustioni sul 35 per cento del corpo es è stato trasportato in elicottero al Cto. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto

Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ustionato oggi, intorno alle 13.30, all'interno della propria abitazione di frazione Cimapiasole a Forno Canavese. L'uomo stava alimentando una stufa forse con dell'alcol quando è stato investito da un ritorno di fiamma. Ha riportato ustioni sul 35 per cento del corpo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino. I carabinieri di Rivara stanno effettuando gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Solo qualche bruciatura, invece, per la moglie del 41enne che è stata la prima a soccorrerlo.