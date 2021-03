Torino, minaccia con coltello tassista per non pagare: arrestato

Un uomo di 45 anni è finito in manette in via Cibrario, quartiere San Donato. Bloccato dai militari, l'uomo era in stato di alterazione psicofisica

Ha minacciato un tassista con un coltello da cucina perché voleva non pagare la corsa. Un insegnante di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Torino in via Cibrario, quartiere San Donato. Bloccato dai militari, l'uomo era in stato di alterazione psicofisica.

La perquisizione

Durante la perquisizione gli sono state trovate addosso quattro dosi di crack. Sempre a Torino, in zona centro, è finito in manette un 20enne accusato di aver picchiato la fidanzata scagliandola contro un termosifone. Dal racconto della donna già in passato sarebbe stata vittima di violenze da parte del giovane.