Incidente sul lavoro in cantiere del Terzo Valico: grave operaio

"Proclamiamo per lunedì 29 marzo quattro ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori occupati nel cantiere Castagnola", annunciano a seguito dell'incidente Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Alessandria

Un operaio al lavoro nei cantieri del Terzo Valico dei Giovi è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella galleria di Castagnola, frazione di Fraconalto (Alessandria). Lo rendono noto i sindacati, che annunciano uno sciopero di quattro ore. La vittima è stata investita da un escavatore e, riferiscono fonti sanitarie, è stata trasportata in elicottero al Cto di Torino con gravi ferite alle gambe.

La nota dei sindacati

"Siamo in attesa di conoscere le condizioni di salute del lavoratore, che paiono purtroppo molto serie, e la reale dinamica dell'accaduto - dicono Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Alessandria -. Contro l'ennesimo infortunio sul lavoro, per dire ancora una volta basta ai continui infortuni nei cantieri del Terzo Valico e per chiedere maggiore sicurezza, proclamiamo per lunedì 29 marzo quattro ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori occupati nel cantiere Castagnola. Contestualmente alla proclamazione dello sciopero chiederemo un incontro urgente alle aziende occupate e al Consorzio Cociv".