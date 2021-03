Torino, evade dai domiciliari: arrestato 20enne

Nel 2020 era stato arrestato, a Torino, per episodi di violenza sui parenti e, in seguito, messo ai domiciliari a casa di una persona di fiducia: aveva però l'abitudine di uscire la notte per commettere dei furti. Ora, dopo le indagini della polizia, un 20enne italiano è stato riportato in carcere. Lo scorso 4 marzo gli agenti del commissariato Barriera Nizza si sono appostati sotto l'abitazione, lo hanno seguito per alcune centinaia di metri e lo hanno arrestato per evasione. In seguito l'autorità giudiziaria ha ripristinato, per i precedenti episodi di violenza, la custodia cautelare in carcere.