In manette un 46enne, fermato in piazza della Repubblica, angolo via Milano

Voleva vedere dell'hashish ma di fronte si è trovato un poliziotto in borghese, che si è finto interessato allo stupefacente per attendere l'arrivo dei colleghi e arrestarlo. In manette a Torino è finito un algerino di 46 anni.

La vicenda

Fermato in piazza della Repubblica, angolo via Milano, aveva addosso due grammi di cannabinoidi e materiale per il confezionamento dello stupefacente.