Torino, lancia un monopattino dalle scale della metro: arrestato

Prima ha lanciato un monopattino elettrico poi un bidone dei rifiuti e una bottiglia vuota di vetro dalle scale d'ingresso della stazione della metropolitana 'Carducci-Molinette Ovest' di Torino. Una serie di atti vandalici compiuti ieri sera alle 21 che hanno portato all'arresto da parte della polizia dell'autore, un 51enne con precedenti specifici, già sottoposto ad obbligo di firma. Prima di essere bloccato dagli agenti l'uomo ha anche dato fuoco in piazza Carducci a dei volantini contenuti in una cassetta per la pubblicità di un condominio.