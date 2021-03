Torino, nascondeva la cocaina nel collare del cane: arrestata

La donna, con precedenti, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e sanzionata per aver violato le normative anti Covid. Il cane è stato affidato alle cure di una struttura per animali

Nascondeva la cocaina dentro il collare del cane una donna di 39 anni arrestata dalla polizia al parco Sempione di Torino. All'interno del guinzaglio, tramite una fessura, erano stati inseriti gli ovuli richiusi artigianalmente con parti di collant femminili.

Il ritrovamento

Nel perquisire il collare, sono stati trovati 25 frammenti di cocaina per un peso di oltre sette grammi. La donna, con precedenti, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e sanzionata per aver violato le normative anti Covid. Il cane è stato affidato alle cure di una struttura per animali.