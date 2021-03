Le fiamme sono divampate questa notte all'una in un locale di via Frejus. In corso le indagini dei carabinieri

Indagini in corso, da parte dei carabinieri, su un incendio scoppiato questa notte all'una in un bar di via Frejus, a Torino. Il locale, che era chiuso con le serrande abbassate, è stato danneggiato in parte dalle fiamme domate dai vigili del fuoco arrivati sul posto. Restano ignote le cause del rogo, ma non si esclude il dolo.