Droga, un arresto in un appartamento in centro a Torino

Si aggirava per casa seminudo e in evidente stato di alterazione psicofisica, e non è riuscito a spiegare cosa fosse accaduto pochi minuti prima: i vicini di casa, dopo aver sentito dei lamenti e notato due persone allontanarsi trafelate con una borsa in mano, avevano chiamato le forze dell'ordine. È successo a Torino in un appartamento di via Lagrange, in pieno centro storico. L'uomo, un trentaseienne, è stato arrestato dalla polizia per violazione della legge sugli stupefacenti.

L'arrivo degli agenti

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la porta dell'alloggio parzialmente aperta: in soggiorno c'era il 36enne, spaesato, seduto sul letto, circondato da giocattoli erotici. Su un mobile c'era una padella con delle strisce di polvere bianca e in giro per la casa delle siringhe con un liquido all'interno, un flacone e un bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto diversi grammi di mefredone, metossietamina, cristalli di metanfetamina e 250 ml di GBL (nota come la droga dello stupro) numerose bustine utili al confezionamento delle dosi e oltre 2.500 euro in contanti.

Il secondo arresto

Sempre a Torino, anche un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle norme anticovid. L'uomo, con a suo carico oltre 12 precedenti tra possesso di armi e spaccio, era stato notato dagli agenti mentre dal finestrino dell'auto effettuava, al volo, un scambio con un cliente, in via Nicola Fabrizi. Aveva dosi di marijuana e cocaina nascoste nei pantaloni e negli slip, più 250 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Altro stupefacente è stato trovato nella sua abitazione.