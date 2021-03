Torino, assaltano negozio armati di pistola: arrestati

Un 43enne e un 46enne, sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio è accaduto in via Clemente, nel quartiere Barriera di Milano

Hanno assaltato un negozio di casalinghi, armati di pistola, e si sono fatti consegnare l'incasso. Quasi 500 euro ottenuti minacciando con l'arma la cassiera. Un 43enne e un 46enne, sono stati arrestati a Torino dai carabinieri, che hanno impedito loro la fuga.

La vicenda

L'episodio è accaduto in via Clemente, nel quartiere Barriera di Milano. L'arma, una pistola Beretta calibro 7.65, è risultata rubata nel 1975 a Perugia. Verrà inviata al Ris di Parma per verificare se è stata utilizzata per commettere altri reati. In tasca i malviventi avevano anche un coltello a serramanico.