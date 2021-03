Denunciati padre (per commercio illecito di apparecchi e strumenti sanitari) e figlio. Il 25enne per il possesso dello stupefacenti

Tamponi per i test Covid, insieme a 110 grammi di hashish e 65 grammi di marijuana, sono stati scoperti dai carabinieri in un appartamento di via Valsalice a Torino. Un 25enne è stato denunciato a piede libero per il possesso dello stupefacenti, mentre per i tamponi è stato denunciato il padre, per commercio illecito di apparecchi e strumenti sanitari.