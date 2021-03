Asti, serra con 131 piante di marijuana: due arresti

Ad Asti i carabinieri hanno effettuato due arresti per detenzione di stupefacenti, munizioni e furto. In manette un uomo di 32 anni e un 23enne. Il tutto dopo un'operazione in uno stabile disabitato in frazione Migliandolo di Portacomaro (Asti), un'area boschiva difficilmente raggiungibile, che ospitava una serra di marijuana con 131 piante. La casa aveva attirato l'attenzione di abitanti, per diversi andirivieni di persone con una Bmw scura, ed era stata segnalata anche presenza di fumo. Dopo diversi appostamenti, ieri all'alba, i carabinieri hanno sorpreso l'arrivo dell'auto con a bordo i due uomini.

Il ritrovamento

All'interno dello stabile un forte odore di stupefacente e la serra, custodita dietro una porta con lucchetto. La serra aveva tutti gli accorgimenti per la coltivazione: schermatura, lampade, acqua, ventilatori e un collegamento abusivo Enel. Nella casa del 23enne sono stati ritrovati seimila euro in contanti, all'interno dell'abitazione di Tigliole, sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish, 14 grammi di cocaina, 70 grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione, una rivoltella a gas modificata, 10 proiettili da arma comune da sparo e 20 da arma da guerra oltre ad alcune cartucce per fucile da caccia.