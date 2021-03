Vendevano online auto inesistenti: arresti in Piemonte e nord Italia

Dodici arresti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio sono stati eseguiti questa mattina all'alba dai carabinieri e della guardia di finanza di Torino in tutto il Piemonte e in altre località del Nord Italia. I militari dell'Arma e delle fiamme gialle, durante l'operazione, hanno sequestrato oltre un milione di euro di disponibilità finanziaria. Scoperta anche una rete di prestanome per occultare i profitti.

Le accuse

Gli arrestati, attraverso delle imprese anche intestate a prestanome, avrebbero creato una rete di vendita di auto di grossa cilindrata, pubblicizzate su internet. I veicoli, dopo l'acquisto, non venivano consegnati agli acquirenti. In altri casi le vetture venivano vendute dopo che era stato alterato il chilometraggio ed occultati vizi e difetti, così da farle pagare di più rispetto al reale valore.