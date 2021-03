Juventus Femminile, Lina Hurtig aspetta il primo figlio dalla moglie

"Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente - racconta l'attaccante della Juventus e della nazionale svedese -. A novembre lei era in Svezia e io in Italia, mi ha chiamato dicendomi di essere incinta"

La calciatrice delle Juventus Women, Lina Hurtig, e sua moglie Lisa Lantz hanno annunciato di aspettare un figlio in una lunga intervista sul canale YouTube della società bianconera. Le due calciatrici si sono conosciute ai tempi del Linköpings, formazione scandinava nella quale Lantz gioca ancora.

"É successo tutto velocemente, non ce l'aspettavamo"

"Me lo sentivo che qualcosa stava cambiando - racconta Lisa Lantz -. Dopo il test ho iniziato a piangere e ho chiamato Lisa dicendole "Siamo incinte". Nostro figlio o nostra figlia crescerà facendo quello che preferisce. Non mi spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma faccia ciò che vuole purché sia felice".