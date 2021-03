Covid Torino, nidi e materne riaprono per piccoli gruppi

A Torino da domani i bambini potranno tornare negli asili nido e nelle scuole materne a piccoli gruppi e potranno stare insieme ai loro compagni con disabilità o bisogni educativi speciali. Quest'ultimi hanno continuato la frequenza in presenza, interrotta invece per gli altri dopo l'ingresso in zona rossa (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).

La decisione del Comune

La decisione è stata presa dal Comune di Torino, nel rispetto del Dpcm, per rendere realmente effettivo il principio di inclusione fra bambini con bisogni speciali e non. A partire da domani le famiglie potranno quindi decidere di aderire all'iniziativa, che si struttura su piccoli gruppi a rotazione, per garantire a tutti i bimbi l'accesso.