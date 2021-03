Torino, tentano di rubare "Pokemon": fermati dalla polizia col bottino

Arrestati per aver tentato di rubare dei Pokemon. A Torino la polizia è intervenuta in Strada Altessano dove un due peruviani irregolari sul territorio nazionale, di 28 e 44 anni, hanno trafugato da un negozio cinque scatole dei celebri personaggi del gioco insieme a un sacco portabiancheria in juta del valore complessivo di quasi 158 euro.

Bloccati

I due, insieme a un terzo complice che è riuscito a dileguarsi, sono stati bloccati dalla vigilanza che si è accorta del furto. Per i peruviani l'accusa è di tentato furto aggravato.