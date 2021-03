Incidente in Val di Susa, auto si ribalta su pendio: morta una donna

Una giovane donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Oulx in provincia di Torino. Poco prima di mezzanotte il veicolo su cui viaggiava, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un pendio innevato. La donna, che era alla guida, nell'impatto è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e i sanitari del 118.